كرة سلة – الزمالك يستهل دفاعه عن لقب بطولة إفريقيا بالفوز على كوبرا سبورت 80-63

استهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كوبرا سبورت من جنوب السودان بنتيجة 80-63 في بطولة إفريقيا "BAL" في نسختها الثانية.

وفرض الزمالك سيطرته طيلة أحداث اللقاء محققا الفوز الأول له في مجموعة النيل.

فأنهي الأبيض الربع الأول متقدما بنتيجة 21-11، وفي الربع الثاني زاد الزمالك من تفوقه بنتيجة 14-17.

First three pointer of the Nile Conference goes to the experienced @IkeDiogu who has given the home side the edge early on in this #theBAL opener with 12 points to his name in the first @ZSCOfficial #Zamalek pic.twitter.com/B1eHjvfkZd — Basketball Africa League (@theBAL) April 9, 2022

وانتهي الشوط الأول بنتيجة 35-28 للزمالك.

The big man, @IkeDiogu with the slam to make it a 10 point game as @ZSCOfficial takes charge of this encounter #theBAL #Zamalek pic.twitter.com/zcOmLO9YL7 — Basketball Africa League (@theBAL) April 9, 2022

في الربع الثالث زاد الزمالك من الفارق بفضل التفوق بنتيجة 27-17، وفي الشوط الرابع تعادل الفريقان بنتيجة 18-18.

.@anas14mahmoud plays provider as he gets the young NBA Academy Africa product Khadim Mboup to knock down his first professional basket @ZSCOfficial #theBAL #Zamalek pic.twitter.com/r71rrDepOI — Basketball Africa League (@theBAL) April 9, 2022

لتنتهي أحداث اللقاء بنتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 80-63.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

وتضم المجموعة كل من: الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وإليكم مباريات الزمالك المقبلة:

الثلاثاء 12 أبريل (الزمالك × كيب تاون تايجرز) الساعة 10 مساء

الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء