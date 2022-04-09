كرة سلة – الزمالك يستهل دفاعه عن لقب بطولة إفريقيا بالفوز على كوبرا سبورت 80-63

السبت، 09 أبريل 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الزمالك لكرة السلة

أنس أسامة - الزمالك لكرة السلة

استهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كوبرا سبورت من جنوب السودان بنتيجة 80-63 في بطولة إفريقيا "BAL" في نسختها الثانية.

وفرض الزمالك سيطرته طيلة أحداث اللقاء محققا الفوز الأول له في مجموعة النيل.

فأنهي الأبيض الربع الأول متقدما بنتيجة 21-11، وفي الربع الثاني زاد الزمالك من تفوقه بنتيجة 14-17.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة سلة - الزمالك (80) (63) كوبرا سبورت.. فوز أول كرة سلة – قناتان تعلنان إذاعة مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا كرة سلة - إقبال كثيف على شراء تذاكر مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا "BAL" سلة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا "BAL"

وانتهي الشوط الأول بنتيجة 35-28 للزمالك.

في الربع الثالث زاد الزمالك من الفارق بفضل التفوق بنتيجة 27-17، وفي الشوط الرابع تعادل الفريقان بنتيجة 18-18.

لتنتهي أحداث اللقاء بنتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 80-63.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

وتضم المجموعة كل من: الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وإليكم مباريات الزمالك المقبلة:

الثلاثاء 12 أبريل (الزمالك × كيب تاون تايجرز) الساعة 10 مساء

الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء

بطولة إفريقيا لكرة السلة كرة سلة الزمالك سلة الزمالك
نرشح لكم
كرة يد - محمد إبراهيم يشكر جمهور الأهلي وفاة مريم عصمت قائدة فريق الزمالك للكرة الطائرة السابقة مصارعة - مصر تنافس الجزائر على استضافة الدورة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد 2028 مواعيد مباريات الخميس 1 أكتوبر 2026.. قمة مصرية في مونديال اليد والدنمارك ضد البرتغال كرة يد - باسكوال: نيلسن سيشارك أمام برشلونة في نهائي مونديال الأندية كرة سلة - انتصار الاتحاد وسبورتنج ضمن منافسات دوري المرتبط خبر في الجول - أوهريد المقدوني يتمم اتفاقه لضم محسن رمضان من الأهلي كرة يد – موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
الشناوي يشارك في ودية الأهلي ضد مصر المقاصة وأصبح جاهزا للقاء الزمالك دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كندا في ختام دورة الصداقة 4 دقيقة | منتخب مصر
كرة نسائية - الأهلي يفوز على إنبي بسباعية.. ومسار ينتصر على الزهور 19 دقيقة | رياضة نسائية
الأهلي يفوز على المقاصة وديا بثلاثية.. وتوفيق يغيب بسبب نزلة برد 35 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: تزوليس يغادر معسكر اليونان ويخضع لفحوصات في أرسنال 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول حقيقة إقامة كأس العرب للأندية في مصر 55 دقيقة | الكرة المصرية
ستونز: أتقن تمرير الكرة فيما عدا ذلك فيتوجب علي التحسن في كل شيء ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ننتظر قرار المحكمة الدولية بشأن معالي.. والحيثيات المنتشرة ليست جديدة ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 "الجهاز الفني غاضب".. في الجول يكشف كواليس خروج عبد المنعم من معسكر المنتخب 2 تقرير: مصر تستضيف كأس العرب للأندية 3 خبر في الجول – محمد صلاح يغادر إنجلترا للانضمام لتدريبات طرابزون 4 أبولا: رئيس الاتحاد البرتغالي يعقد اجتماعا عاجلا لحل أزمة رونالدو