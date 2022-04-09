مباشر في الدوري - بيراميدز (0) (0) غزل المحلة.. الـ VAR يلغي الهدف
السبت، 09 أبريل 2022 - 21:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وغزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري.
وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.
ويحتل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 12 مباراة.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 30: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي لمسة يد على اللاعب.
ق 29: جووول أووول في اللقاء بازوكا برأسية من الجهة اليمنى يودعها اللاعب برأسه في شباك مهدي سليمان.
ق 8: بطاقة صفراء لـ أسامة جلال
ق 5: بطاقة صفراء لـ إسلام عيسى
بداية اللقاء
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