مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) خيتافي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وخيتافي ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42 مارسيلو يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 38 جووووووول أول أهداف المباراة عن طريق كاسيميرو بعد عرضية من مارسيلو

ق 35 إدواردو كامافينجا يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 19 فيديريكو فالفيردي يسدد الفرصة الأخطر ولكن ديفيد سوريا يتألق في التصدي

ق 14 فاسكيز يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 5 تسديدة من كريم بنزيمة تمر بجوار القائم

ق 4 جوووول ولكن الراية.. بنزيمة يسجل ولكن تسلل

بداية الشوط الأول