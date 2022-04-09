مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) الأهلي.. محاولات حمراء

السبت، 09 أبريل 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي أمام المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الأهلي في الجولة الـ13 من الدوري المصري التي تقام بملعب برج العرب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 27: ياسر حمد ينقذ المصري من فرصة خطيرة بعد عرضية أفشة

ق 18: إنذار لـ أيمن أشرف

ق 8: جووول هيثم لعيوني والأول للمصري بضربة رأسية بعد عرضية من إلياس الجلاصي

ق 5: تسديدة من محمد شريف تصطدم في الدفاع وتمر جوار القائم إلى ركنية

ق 4: تهديد أول من بيرسي تاو بتسديدة تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الأهلي المصري الدوري المصري
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