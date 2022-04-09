انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) الأهلي.. خسارة أولى للأحمر
السبت، 09 أبريل 2022 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الأهلي في الجولة الـ13 من الدوري المصري التي تقام بملعب برج العرب.
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نهاية المباراة بفوز المصري بهدف دون رد
ق 95: رأسية خطيرة من ياسر إبراهيم تمر أعلى العارضة
ق 89: فرصة خطيرة من عبد القادر
ق 78: نزول عبد القادر بدلا من كريم فؤاد
ق 69: شريف يهدر فرصة التعادل
ق 68: نزول حسين الشحات بدلا من ميكيسوني
ق 53: طرد سيد عبد الحفيظ
ق 46: نزول ياسر إبراهيم وحسام حسن بدلا من أفشة وأيمن أشرف
نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد
ق 37: إنذار على ديانج
ق 35: الشناوي ينقذ فرصة مؤكدة من انفراد حسن علي
ق 27: ياسر حمد ينقذ المصري من فرصة خطيرة بعد عرضية أفشة
ق 18: إنذار لـ أيمن أشرف
ق 8: جووول هيثم لعيوني والأول للمصري بضربة رأسية بعد عرضية من إلياس الجلاصي
ق 5: تسديدة من محمد شريف تصطدم في الدفاع وتمر جوار القائم إلى ركنية
ق 4: تهديد أول من بيرسي تاو بتسديدة تمر أعلى العارضة
انطلاق المباراة