مباشر في الدوري - المقاصة (0)(0) الزمالك.. ضغط أبيض

السبت، 09 أبريل 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة - زيزو

تابع مباشرة مباراة مصر للمقاصة ضد الزمالك اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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ق33: عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها عمر السعيد برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب

ق31: كريم حلاوة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق19: ركلة ركنية للزمالك نفذت على القائم البعيد لكن محمد مجدي حارس المقاصة يتألق ويبعد الكرة

ق15: بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي بعد التحام قوي ضد كريم حلاوة لاعب المقاصة

ق7: زيزو يهدر ركلة الجزاء بتسديد الكرة في يد محمد مجدي الحارس

ق5: ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعي وجود لمسة يد على المدافع أحمد صبيحة من داخل منطقة الجزاء بعد تصديه لتسديدة يوسف أوباما

ق2: تسديدة قوية من ركلة حرة لمصر للمقاصة يتصدى لها محمد أبو جبل وركنية للأول

بداية المباراة

مصر للمقاصة الزمالك الدوري المصري
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