مباشر في الدوري - المقاصة (0)(0) الزمالك.. ضغط أبيض
السبت، 09 أبريل 2022 - 21:05
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مصر للمقاصة ضد الزمالك اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
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ق33: عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها عمر السعيد برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب
ق31: كريم حلاوة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم
ق19: ركلة ركنية للزمالك نفذت على القائم البعيد لكن محمد مجدي حارس المقاصة يتألق ويبعد الكرة
ق15: بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي بعد التحام قوي ضد كريم حلاوة لاعب المقاصة
ق7: زيزو يهدر ركلة الجزاء بتسديد الكرة في يد محمد مجدي الحارس
ق5: ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعي وجود لمسة يد على المدافع أحمد صبيحة من داخل منطقة الجزاء بعد تصديه لتسديدة يوسف أوباما
ق2: تسديدة قوية من ركلة حرة لمصر للمقاصة يتصدى لها محمد أبو جبل وركنية للأول
بداية المباراة