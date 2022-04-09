مباشر كرة سلة - الزمالك (75) (58) كوبرا سبورت.. الأبيض يعزز تقدمه
السبت، 09 أبريل 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وكوبرا سبورت الجنوب سوداني في أولى مواجهات بطولة إفريقيا "BAL".
ويدخل الزمالك البطولة بصفته بطل الدوري المصري وهو حامل لقب النسخة السابقة.
ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.
وتذاع المباراة على قناتي أون تايم سبورتس والزمالك.
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ق 2: 75-58 للزمالك
ق 5: 68-52 للزمالك
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث: 62-45 للزمالك
ق 2: 52-39 للزمالك
ق 6: 42-32 للزمالك
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني: 35-28 للزمالك
ق 4: 29-21 للزمالك
ق 6: الزمالك يتقدم 26-13
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول: 21-11 للزمالك
ق 2: الزمالك يتقدم 18-10
ق 4: الزمالك يتفوق بنتيجة 14-7
ق 6: الزماك يتقدم 10-3
بداية اللقاء
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