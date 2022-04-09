مباشر كرة سلة - الزمالك (29) (21) كوبرا سبورت.. الأبيض يواصل تفوقه

السبت، 09 أبريل 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وكوبرا سبورت الجنوب سوداني في أولى مواجهات بطولة إفريقيا "BAL".

ويدخل الزمالك البطولة بصفته بطل الدوري المصري وهو حامل لقب النسخة السابقة.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

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وتذاع المباراة على قناتي أون تايم سبورتس والزمالك.

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ق 4: 29-21 للزمالك

ق 6: الزمالك يتقدم 26-13

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 21-11 للزمالك

ق 2: الزمالك يتقدم 18-10

ق 4: الزمالك يتفوق بنتيجة 14-7

ق 6: الزماك يتقدم 10-3

بداية اللقاء

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