مباشر كرة سلة - الزمالك يواجه كوبرا سبورت في بطولة إفريقيا
السبت، 09 أبريل 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وكوبرا سبورت الجنوب سوداني في أولى مواجهات بطولة إفريقيا "BAL".
ويدخل الزمالك البطولة بصفته بطل الدوري المصري وهو حامل لقب النسخة السابقة.
ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.
وتذاع المباراة على قناتي أون تايم سبورتس والزمالك.
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