مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) توتنام.. جووووول أووول مبكر

السبت، 09 أبريل 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 3 جووووووول أوووول مبكر جدا. تصويبة من هاري كين في الدفاع وتصل إلى سون الذي سدد قوووية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي توتنام أستون فيلا
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