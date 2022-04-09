مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) توتنام.. جووووول أووول مبكر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 3 جووووووول أوووول مبكر جدا. تصويبة من هاري كين في الدفاع وتصل إلى سون الذي سدد قوووية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة