مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) توتنام.. جووووول أووول مبكر
السبت، 09 أبريل 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _ _
ق. 3 جووووووول أوووول مبكر جدا. تصويبة من هاري كين في الدفاع وتصل إلى سون الذي سدد قوووية في المرمى مسجلا الأول.
بداية المباراة
نرشح لكم
الاستفاقة المتأخرة لم تشفع.. أرسنال يخسر أمام برايتون ويشعل صراع الأبطال ردة فعل زرقاء على شرف ساوثامبتون.. تشيلسي يضرب بسداسية تشكيل توتنام – سون وكين وكولوسوفسكي يهاجمون أستون فيلا انتهت – ساوثامبتون (0)-(6) تشيلسي.. أرسنال (1)-(2) برايتون.. نهاية المباريات تشكيل أرسنال – ساكا ولاكازيت يقودان المدفعجية ضد برايتون تشكيل تشيلسي – ثلاثي هجومي من توخيل أمام ساوثامبتون التوفيز يحقق نبوءة فرديناند.. إيفرتون يسقط مانشستر يونايتد المستسلم انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. انتصار أصحاب الأرض