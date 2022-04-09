مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد

السبت، 09 أبريل 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع طارئ يُعقد اليوم السبت في تمام الرابعة عصرا.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى أن الجلسة الطارئة ستكون لاتخاذ قرارا عاجلا بشأن ما بدر من مصطفى هدهود نائب رئيس النادي أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الفارس الأبيض وسبورتنج.

وتوج نادي سبورتنج بطلا لكأس مصر لكرة اليد لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك مساء أمس الجمعة.

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وفاز سبورتنج على الزمالك بنتيجة 33-30 على صالة نادي المقاولون العرب.

البطولة هي الأولى لـ سبورتنج في تاريخه لبطولات كأس مصر، وليتجمد رصيد الزمالك عند 16 لقبا كأكثر الأندية تحقيقا للبطولة، لكن في غياب اللقب للموسم السادس على التوالي.

الزمالك مرتضى منصور سبورتنج كرة يد
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