مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. جوووول أوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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ق27: جووووووووووول أوووووول لإيفرتون عن طريق أنتوني جوردون بعدما سدد الكرة وارتطمت بماجواير وغيرت تجاهها وسكنت الشباك.

ق15: بيكفورد يتألق مرة أخرى أمام تسديدة من راشفورد ويونايتد يضغط بحثا عن الهدف الأول.

ق9: بيكفورد يتصدى لتسديدة من راشفورد ويحرم يونايتد من هدف أول.

انطلاق المباراة.