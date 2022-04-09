مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. جوووول أوووول
السبت، 09 أبريل 2022 - 13:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
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ق27: جووووووووووول أوووووول لإيفرتون عن طريق أنتوني جوردون بعدما سدد الكرة وارتطمت بماجواير وغيرت تجاهها وسكنت الشباك.
ق15: بيكفورد يتألق مرة أخرى أمام تسديدة من راشفورد ويونايتد يضغط بحثا عن الهدف الأول.
ق9: بيكفورد يتصدى لتسديدة من راشفورد ويحرم يونايتد من هدف أول.
انطلاق المباراة.
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