مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. جوووول أوووول

السبت، 09 أبريل 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق27: جووووووووووول أوووووول لإيفرتون عن طريق أنتوني جوردون بعدما سدد الكرة وارتطمت بماجواير وغيرت تجاهها وسكنت الشباك.

ق15: بيكفورد يتألق مرة أخرى أمام تسديدة من راشفورد ويونايتد يضغط بحثا عن الهدف الأول.

ق9: بيكفورد يتصدى لتسديدة من راشفورد ويحرم يونايتد من هدف أول.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو أمام إيفرتون توخيل: تعاقدنا مع لوكاكو لأننا آمنا به.. والأمور لم تسر بشكل جيد حتى الآن جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة بانتصار صعب على ولفرهامبتون.. ركلة وود تقود نيوكاسل للابتعاد عن مناطق الهبوط صلاح: مواجهة مانشستر سيتي؟ من المباريات التي أحب خوضها محمد صلاح عن التجديد لـ ليفربول: هناك أشياء لا تعرفونها.. لست أنانيا مؤتمر جوارديولا: لست أفضل مدرب في العالم.. وسأدعو كلوب لكأس نبيذ في حالة واحدة سيتي ضد ليفربول - لتجنب ندم جوارديولا على هاري كين.. وسلاحان سريان لـ كلوب
أخر الأخبار
ألفيش: لو كنت مسؤولا سأضم مبابي وليس هالاند.. لا يوجد أحد أفضل منه حاليا 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد 36 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. جوووول أوووول 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
توخيل: تعاقدنا مع لوكاكو لأننا آمنا به.. والأمور لم تسر بشكل جيد حتى الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
مباراة غيرت مسيرتي – هيثم فاروق: عندما منعت جمال عبد الحميد من التألق فرشحوني لكأس العالم ساعة | مصر
كرة طائرة – المحترف البرازيلي يصل مصر لدعم الاتحاد أمام الزمالك في نهائي الدوري 2 ساعة | رياضات أخرى
هاني سعيد يعلق على تأجيل مباراتي بيراميدز مع سموحة وفيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي