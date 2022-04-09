انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. انتصار أصحاب الأرض

السبت، 09 أبريل 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون يسجل ويحتفل بهدفه مع إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار إيفرتون بهدف دون رد.

ق81: تسديدة من بوجبا تصدى لها بيكفورد بثبات.

ق64: هذه أول مرة يشارك فيها ماتا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ق64: تبديلان ليونايتد بمشاركة ماتا وإيلانجا بدلا من ماتيتش وراشفورد.

ق50: بينية متقنة من برونو لكن راشفورد يفشل في اللحاق بالكرة لتسديدها.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد.

ق37: تبديل أول ليونايتد بمشاركة بوجبا بدلا من فريد.

ق36: دي خيا يتألق أمام تسديدة من ريتشارليسون.

ق27: جووووووووووول أوووووول لإيفرتون عن طريق أنتوني جوردون بعدما سدد الكرة وارتطمت بماجواير وغيرت تجاهها وسكنت الشباك.

ق15: بيكفورد يتألق مرة أخرى أمام تسديدة من راشفورد ويونايتد يضغط بحثا عن الهدف الأول.

ق9: بيكفورد يتصدى لتسديدة من راشفورد ويحرم يونايتد من هدف أول.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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