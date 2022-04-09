انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. انتصار أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار إيفرتون بهدف دون رد.

ق81: تسديدة من بوجبا تصدى لها بيكفورد بثبات.

ق64: هذه أول مرة يشارك فيها ماتا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ق64: تبديلان ليونايتد بمشاركة ماتا وإيلانجا بدلا من ماتيتش وراشفورد.

ق50: بينية متقنة من برونو لكن راشفورد يفشل في اللحاق بالكرة لتسديدها.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد.

ق37: تبديل أول ليونايتد بمشاركة بوجبا بدلا من فريد.

ق36: دي خيا يتألق أمام تسديدة من ريتشارليسون.

ق27: جووووووووووول أوووووول لإيفرتون عن طريق أنتوني جوردون بعدما سدد الكرة وارتطمت بماجواير وغيرت تجاهها وسكنت الشباك.

ق15: بيكفورد يتألق مرة أخرى أمام تسديدة من راشفورد ويونايتد يضغط بحثا عن الهدف الأول.

ق9: بيكفورد يتصدى لتسديدة من راشفورد ويحرم يونايتد من هدف أول.

انطلاق المباراة.