جورفان فييرا مدرب الزمالك والعراق السابق ينفي شائعة وفاته

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 23:45

كتب : محمد عبد العظيم

جورفان فييرا في مران الإسماعيلي

نفى البرازيلي جورفان فييرا مدرب الزمالك ومنتخب العراق السابق ما تردد عن وفاته منذ لحظات.

وقال فييرا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أنا بخير ولم أمت. هذه إشاعة".

وأضاف "أنا بحالة جيدة ولا أعلم ماذا يحدث. أطلب من الجميع عدم نشر هذه الإشاعات".

وأوضح "أنا في البرتغال وبصحة جيدة وأتواصل مع الجميع".

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت خبر وفاة فييرا إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ودرب فييرا ثلاثة أندية داخل مصر، كان الإسماعيلي أولها في 2001 وآخرها في 2018 بولايتين، وبينهما قاد الزمالك خلال 2012 و2013، ثم سموحة في 2016.

ويملك البرازيلي خبرات واسعة في المنطقة العربية، حيث درب العديد من الأندية الخليجية مثل قطر والقادسية الكويتي والنصر العماني والطائي السعودي، واتحاد كلباء وبني ياس والشراقة الإماراتيين.

أما في أندية عرب الشمال الإفريقي، درب فييرا في المغرب كل من الجيش الملكي والوداد والاتحاد البيضاوي واتحاد طنجة، كما درب النجم الساحلي التونسي.

وعلى صعيد المنتخبات قاد فييرا منتخبات عمان وماليزيا تحت 20 عاما، كما عمل مساعدا لمدرب المغرب في 1986، ودرب المنتخب الكويتي الأول، ولكن أبرز إنجازاته مع المنتخبات أتت عام 2007 مع العراق، حيث توج معه بكأس آسيا.

وكان الوحدات الأردني آخر تجربة تدريبية للمدرب المخضرم البالغ من العمر 68 عاما، حيث تولى قيادته في يناير الماضي، قبل أن يغادره في مارس.

جورفان فييرا الزمالك الإسماعيلي سموحة منتخب العراق
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