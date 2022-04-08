مباشر نهائي كأس مصر لكرة اليد – الزمالك (0)-(0) سبورتنج.. بداية المباراة

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد سبورتنج كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسبورتنج، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد.

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بداية المباراة

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