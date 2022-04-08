قائمة الزمالك أمام المقاصة - عودة زيزو وغياب الونش

أعلن الزمالك قائمة لاعبيه التي تواجه مضيفه مصر للمقاصة يوم السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب عن القائمة أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم.

ويغيب أيضا محمود حمدي "الونش" بسبب الإيقاف، بينما عاد أحمد سيد "زيزو" بعد غيابه أمام بيراميدز.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بنشرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه – أحمد سيد " زيزو" - سيد عبد الله

خط الهجوم: عمر السعيد

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب البطولة مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء السبت وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.