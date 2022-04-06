مباشر في الدوري – الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. كريم فؤاد يهدر فرصة الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الـ12 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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ق 44: الثاني يضيع من كريم فؤاد بعد تمريرة من حمدي فتحي جعلته في مواجهة المرمى

ق 35: جوووول ميكيسوني والأول بعدما سدد الكرة بشكل رائع بالقدم اليسرى بعدما اخترق حسين الشحات وراوغ الدفاع وسدد كرة اصطدمت بالدفاع وارتدت له

ق 27: عبد المنصف يتصدى أمام حسين الشحات

ق 17: بيرسي تاو يهدر ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة في القائم

ق 13: مطالبات بركلة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة يد ساليفو مورو بعد ركنية

ق 7: إنذار لـ ديانج بعد تدخل مع مروان عطية

انطلاق المباراة