مباشر في الدوري – الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. كريم فؤاد يهدر فرصة الثاني
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الـ12 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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ق 44: الثاني يضيع من كريم فؤاد بعد تمريرة من حمدي فتحي جعلته في مواجهة المرمى
ق 35: جوووول ميكيسوني والأول بعدما سدد الكرة بشكل رائع بالقدم اليسرى بعدما اخترق حسين الشحات وراوغ الدفاع وسدد كرة اصطدمت بالدفاع وارتدت له
ق 27: عبد المنصف يتصدى أمام حسين الشحات
ق 17: بيرسي تاو يهدر ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة في القائم
ق 13: مطالبات بركلة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة يد ساليفو مورو بعد ركنية
ق 7: إنذار لـ ديانج بعد تدخل مع مروان عطية
انطلاق المباراة
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