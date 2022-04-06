استراحة في الدوري - بيراميدز (2)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

يستضيف بيراميدز فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما الزمالك ثالثا بـ 25 نقطة ولعب كل منهما 11 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول عمر السعيد يحول عرضية إمام عاشور لهدف التعادل

ق45 إكرامي يتصدى لصاروخية إمام عاشور

ق34 جووول لاكاي يسجل هدف التقدم بعد عرضية من إبراهيم عادل

ق33 أبو جبل يتألق لتسديدة إبراهيم عادل

ق21 هدوء في المباراة بعد التعادل

ق16 تسديدة من محمد حمدي تتحول إلى ركنية

ق12 جووووول علي جبر يسجل من رأسية بعرضية من ركنية السعيد

ق9 أبو جبل يتألق أمام تسديدة عبد الله السعيد

ق4 شريف إكرامي يتألق لتسديدة بنشرقي

ق2 جووووول بنشرقي بعد عرضية أرضية من عمر السعيد

ق1 تسديدة قوية من إبراهيما توريه تصطدم بمحمود علاء ويخرجها عبد الله السعيد خارج الملعب للعلاج

انطلاق المباراة

مباشر في الدوري بيراميدز الزمالك
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