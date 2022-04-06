مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (2) - (0) ريال مدريد.. فياريال (1) - (0) بايرن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي X ريال مدريد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق24: جوووووووووووووووووووووووووول يا رباااااااااااااااه بنزيمة والثااااااااااااني برأسية رائعة للغاية عكس تجاه ميندي بعد عرضية من مودريتش.

ق21: جوووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية قوية بعد عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور.

ق14: ميليتاو يحصل على بطاقة صفراء لتدخله على هافيرتز ويغيب عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات.

ق10: جوول؟ لا لا، فينيسيوس جونيور يهدف أول محقق لريال مدريد بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة.

انطلاق المباراة

فياريال X بايرن ميونيخ

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق8: جووووووووووووول أرناوت دانجوما يسجل الهدف الأول لفياريال.

انطلاق المباراة