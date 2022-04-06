مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (2) - (0) ريال مدريد.. فياريال (1) - (0) بايرن
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
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تشيلسي X ريال مدريد
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ق24: جوووووووووووووووووووووووووول يا رباااااااااااااااه بنزيمة والثااااااااااااني برأسية رائعة للغاية عكس تجاه ميندي بعد عرضية من مودريتش.
ق21: جوووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية قوية بعد عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور.
ق14: ميليتاو يحصل على بطاقة صفراء لتدخله على هافيرتز ويغيب عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات.
ق10: جوول؟ لا لا، فينيسيوس جونيور يهدف أول محقق لريال مدريد بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة.
انطلاق المباراة
فياريال X بايرن ميونيخ
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ق8: جووووووووووووول أرناوت دانجوما يسجل الهدف الأول لفياريال.
انطلاق المباراة