مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (2) - (0) ريال مدريد.. فياريال (1) - (0) بايرن

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - سيزار أزبيليكويتا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي X ريال مدريد

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ق24: جوووووووووووووووووووووووووول يا رباااااااااااااااه بنزيمة والثااااااااااااني برأسية رائعة للغاية عكس تجاه ميندي بعد عرضية من مودريتش.

ق21: جوووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية قوية بعد عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور.

ق14: ميليتاو يحصل على بطاقة صفراء لتدخله على هافيرتز ويغيب عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات.

ق10: جوول؟ لا لا، فينيسيوس جونيور يهدف أول محقق لريال مدريد بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة.

انطلاق المباراة

فياريال X بايرن ميونيخ

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق8: جووووووووووووول أرناوت دانجوما يسجل الهدف الأول لفياريال.

انطلاق المباراة

تشيلسي ريال مدريد بايرن ميونيخ فياريال دوري أبطال أوروبا
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