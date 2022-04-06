مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (0) - (0) ريال مدريد.. فياريال أمام بايرن

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي وريال مدريد

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تشيلسي X ريال مدريد

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انطلاق المباراة

فياريال X بايرن ميونيخ

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة

تشيلسي ريال مدريد بايرن ميونيخ فياريال دوري أبطال أوروبا
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