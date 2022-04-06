مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (0) - (0) ريال مدريد.. فياريال أمام بايرن
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
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تشيلسي X ريال مدريد
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فياريال X بايرن ميونيخ
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انطلاق المباراة
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