مباشر دوري الأبطال – تشيلسي (1) - (3) ريال مدريد.. فياريال (1) - (0) بايرن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي X ريال مدريد

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ق46: جووووووووووووووووووووووول خطأ قااااااااااتل من ميندي وبنزيمة يخطف الكرة ويسدد الكرة في الشباك الخالية من حارسها من منتصف الملعب ليتمم الهاتريك.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديلان لتشيلسي بمشاركة زياش وكوفاسيتش بدلا من بدلا كانتي وكريستنسين.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

ق40: جووووووووووووووووول أووووول لتشيلسي برأسية من هافيرتز بعد تمريرة طولية من جورجينيو.

ق24: جوووووووووووووووووووووووووول يا رباااااااااااااااه بنزيمة والثااااااااااااني برأسية رائعة للغاية عكس تجاه ميندي بعد عرضية من مودريتش.

ق21: جوووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية قوية بعد عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور.

ق14: ميليتاو يحصل على بطاقة صفراء لتدخله على هافيرتز ويغيب عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات.

ق10: جوول؟ لا لا، فينيسيوس جونيور يهدف أول محقق لريال مدريد بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة.

انطلاق المباراة

فياريال X بايرن ميونيخ

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدف دون رد.

ق43: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على كوكلين.

ق41: جوووووووول خطا قاااااااااااتل من نوير يعلن عن الهدف الثاني لفياريال من كوكلين بعد عرضية سكنت الشباك.

ق8: جووووووووووووول أرناوت دانجوما يسجل الهدف الأول لفياريال.

انطلاق المباراة