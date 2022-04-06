والد هيجواين يعلن اعتزال نجله لـ كرة القدم بنهاية الموسم

اقتربت مسيرة الأرجنتيني جونزالو هيجواين من الانتهاء وفقا لوالده خورخي الذي أعلن أن نجله سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وقال والد هيجواين لـ TNT الأرجنتينية: "لا أرى أن جونزالو سيعود إلى الأرجنتين. ما قاله لي أنه سئم من كرة القدم، وسيعتزل اللعبة بنهاية هذا العام".

وأضاف خورخي "أود أن يستمر هيجواين في ارتباطه بكرة القدم، إنه يعرف كل اللاعبين وفي حالة لم يكن لاعبا، قد يكون مدربا ناجحا، سيكون جيدا في ذلك، رغم أنني لا أتوقع أن يخوض التجربة".

وعن الانتقادات التي تعرض لها جونزالو خلال مسيرته "كانت العائلة موجودة دائما لاحتوائه، في النهاية هو رجل محترم للغاية، وكان محترفا حقيقيا في أوروبا".

وربما أبرز انتقادات تعرض إليها هيجواين كانت في كأس العالم 2014 عندما أضاع فرصة هدف محقق في نهائي المسابقة أمام ألمانيا التي توجت باللقب.

وشهدت مسيرة صاحب الـ35 عاما فصولا من التالق مع أندية ريفر بليت وريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.

وينتهي عقد هيجواين مع فريق إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام في نهاية الموسم الجاري.

وظهر المهاجم الأرجنتيني مع المنتخب في 75 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 14 آخرين.

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