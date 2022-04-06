روبرتسون: ألقي عليا بعض القداحات.. أتمنى أن يساعدهم ذلك على الإقلاع

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 00:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

تحدث أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول عقب الفوز على بنفيكا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون لـ بي.تي بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، كنا متفوقين وأردنا أن نستمر على هذه النتيجة لكن هدفهم أعطاهم الثقة".

وأضاف "كان هدف لويس مهما حقا بالنسبة لنا، يعطينا بعض الحماية، آمل أن نتمكن من إنجاز المهمة الأسبوع المقبل".

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وعلق روبرتسون ساخرا على الأشياء التي ألقيت عليه بعد اللقاء، إذ قال "تلقيت بعض القداحات في نهاية المباراة، آمل أن يساعدهم ذلك على الإقلاع عن التدخين".

ويحتاج ليفربول في الإياب إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف ليضمن تأهله لنصف نهائي دوري أبطل أوروبا.

وشارك المدافع الاسكتلندي مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 36 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 14 آخرين.

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