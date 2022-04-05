مباشر دوري الأبطال – بنفيكا (1) - (2) ليفربول.. خروج صلاح وماني
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بنفيكا وليفربول التي تقام في ملعب النور في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق80: هدوء في مجريات المباراة.
ق60: 3 تغييرات في صفوف ليفربول بدخول جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا وخروج محمد صلاح وتياجو ألكانتارا وساديو ماني.
ق60: إيفرتون يسدد وأليسون يتألق
ق49: جووووووووووول أووووول لبنفيكا عن طريق داروين نونيز بعد خطا فادح من إبراهيما كوناتي في تشتيت الكرة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.
ق45: تسديدة من صلاح تصدى لها حارس بنفيكا.
ق35: جوووووووول ثاااان لليفربول عن طريق ماني بعدما هيأ له لويس دياز كرة طولية برأسية ليسجل اللاعب السنغالي بسهولة في الشباك.
ق24: حارس بنفيكا يتألق أمام انفراد من لويس دياز ويحرمه من هدف ثان محقق لليفربول.
ق23: تسديدة من إيفرتون لاعب بنفيكا ذهبت لخارج الملعب.
ق17: جووووووووول أووووول لليفربول عن طريق إبراهيما كوناتي برأسية من ركلة ركنية.
ق5: رأسية من نابي كيتا مرت أعلى مرمى بنفيكا بقليل.
انطلاق المباراة.