مباشر دوري الأبطال – بنفيكا (1) - (2) ليفربول.. خروج صلاح وماني

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح - بنفيكا وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بنفيكا وليفربول التي تقام في ملعب النور في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق80: هدوء في مجريات المباراة.

ق60: 3 تغييرات في صفوف ليفربول بدخول جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا وخروج محمد صلاح وتياجو ألكانتارا وساديو ماني.

ق60: إيفرتون يسدد وأليسون يتألق

ق49: جووووووووووول أووووول لبنفيكا عن طريق داروين نونيز بعد خطا فادح من إبراهيما كوناتي في تشتيت الكرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

ق45: تسديدة من صلاح تصدى لها حارس بنفيكا.

ق35: جوووووووول ثاااان لليفربول عن طريق ماني بعدما هيأ له لويس دياز كرة طولية برأسية ليسجل اللاعب السنغالي بسهولة في الشباك.

ق24: حارس بنفيكا يتألق أمام انفراد من لويس دياز ويحرمه من هدف ثان محقق لليفربول.

ق23: تسديدة من إيفرتون لاعب بنفيكا ذهبت لخارج الملعب.

ق17: جووووووووول أووووول لليفربول عن طريق إبراهيما كوناتي برأسية من ركلة ركنية.

ق5: رأسية من نابي كيتا مرت أعلى مرمى بنفيكا بقليل.

انطلاق المباراة.

ليفربول بنفيكا صلاح دوري أبطال أوروبا
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