مباشر دوري الأبطال – بنفيكا (0) - (0) ليفربول.. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بنفيكا وليفربول التي تقام في ملعب النور في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة.

ليفربول بنفيكا صلاح دوري أبطال أوروبا
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