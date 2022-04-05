مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (0)-(0) أتليتكو مدريد.. انطلاق المباراة
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.
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انطلاق المباراة
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