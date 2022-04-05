انتهت دوري الأبطال - مانشستر سيتي (1)-(0) أتليتكو .. فوز السماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.

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ق 80: الثاني يضيع من دي بروين

ق 70: جوووووول دي بورين والأول

ق 67: نزول فودين وجريليش وجيسوس بدلا من رحيم ورياض محرز وجوندوجان

ق 66: تمريرة من دي بروين إلى ستيرلينج الذي وقع وطالب بركلة جزاء والحكم أشار إلى استمرار اللعب

ق 60: خروج جريزمان وكوكي ويورنتي ونزول دي بول ماتيوس كونيا وأنخيل كوريا

ق 57: تمريرة من دي بروين لرحيم ستيرلينج داخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية خطيرة لم تجد من يقابلها

ق 55: ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء حصل عليها محرز وسددها دي بروين لكن أوبلاك تصدى لها على مرتين وأنقذ مرماه من هدف

ق 51: مرتدة جديدة من أتليتكو وانطلاقة من جريزمان وتمريرة إلى لورينتي الذي سدد في يد الحارس إيدرسون

ق 47: انطلاقة خطيرة من جريزمان مستغلا خطأ في تنفيذ الركنية لمانشستر سيتي وانفراد بالمرمى قبل أن يعود الدفاع ويبعد الكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 17: خطورة من مانشستر سيتي وعرضية من محرز تمر أمام جوندوجان في مواجهة المرمى وأوبلاك يمسك بالكرة

انطلاق المباراة