انتهت دوري الأبطال - مانشستر سيتي (1)-(0) أتليتكو .. فوز السماوي

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

هدف دي بروين في أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.

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ق 80: الثاني يضيع من دي بروين

ق 70: جوووووول دي بورين والأول

ق 67: نزول فودين وجريليش وجيسوس بدلا من رحيم ورياض محرز وجوندوجان

ق 66: تمريرة من دي بروين إلى ستيرلينج الذي وقع وطالب بركلة جزاء والحكم أشار إلى استمرار اللعب

ق 60: خروج جريزمان وكوكي ويورنتي ونزول دي بول ماتيوس كونيا وأنخيل كوريا

ق 57: تمريرة من دي بروين لرحيم ستيرلينج داخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية خطيرة لم تجد من يقابلها

ق 55: ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء حصل عليها محرز وسددها دي بروين لكن أوبلاك تصدى لها على مرتين وأنقذ مرماه من هدف

ق 51: مرتدة جديدة من أتليتكو وانطلاقة من جريزمان وتمريرة إلى لورينتي الذي سدد في يد الحارس إيدرسون

ق 47: انطلاقة خطيرة من جريزمان مستغلا خطأ في تنفيذ الركنية لمانشستر سيتي وانفراد بالمرمى قبل أن يعود الدفاع ويبعد الكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 17: خطورة من مانشستر سيتي وعرضية من محرز تمر أمام جوندوجان في مواجهة المرمى وأوبلاك يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

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