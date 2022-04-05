مباشر قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية - مواجهتان قويتان لـ بيراميدز والمصري

تابع مباشرة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وربع نهائي الكونفدرالية التي تجري عصر اليوم الثلاثاء في القاهرة.

وتترقب الأندية المصرية الأهلي وبيراميدز والمصري منافسيهم في الدور ربع النهائي.

الأهلي تأهل وصيفا في دوري الأبطال، ومثله بيراميدز والمصري في الكونفدرالية.

وسيلعب كل فريق من الثلاثة ضد متصدر إحدى المجموعات، ولا يجوز وقوعه ضد ناد واجهه في الدور السابق.

ويمكن اصطدام ناديين من نفس البلد.

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بعد قليل قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نصف نهائي الكونفدرالية:

الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1

الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4

ربع نهائي الكونفدرالية:

مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان

مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي

مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي

مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

بداية قرعة ربع نهائي الكونفدرالية

القرعة تنطلق الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة