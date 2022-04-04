مواجهة نارية بين أرسنال وتوتنام.. رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعد موجلات مايو

أعادت رابطة الدوري الإنجليزي جدولة مباريات شهر مايو التي تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهد النصف الأول من الموسم تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب فيروس كورونا بشكل رئيسي مع ظهور المتحور "أوميكرون" ثم الأحوال الجوية في بعضها ومباريات الكؤوس تارة أخرى.

وحددت الرابطة مواعيد 8 مباريات فقط على أن يتم تحديد المباراة الأخيرة في الأسابيع المقبلة.

الثلاثاء 10 مايو

أستون فيلا - ليفربول

الأربعاء 11 مايو

ليدز يونايتد - تشيلسي

ليستر سيتي - نورويتش سيتي

واتفورد - إيفرتون

الخميس 12 مايو

توتنام - أرسنال

الخميس 19 مايو

إيفرتون - كريستال بالاس

أستون فيلا- بيرنلي

تشيلسي - ليستر سيتي

ولم يتم تحديد بعد موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون.

ويفصلنا 8 جولات فقط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي، وستشهد هذه المباريات صراعا قويا بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما ليفربول في الوصافة برصيد 72 نقطة.

ويصطدم سيتي بـ ليفربول في الجولة القادمة الأسبوع 32، في مباراة نارية، حيث الفرق بينهما نقطة واحدة فقط.

ويعد ليفربول صاحب أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي برصيد بـ 77 هدفا يتبعه سيتي بـ 70 هدفا.

وتتنافس فرق توتنام ومانشستر يونايتد وأرسنال على خطف بطاقة المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.