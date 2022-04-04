تريزيجيه يصنع هدف فوز باشاك شهير على مالاتيا سبور

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

صنع محمود حسن تريزيجيه هدف فوز فريقه باشاك شهير على مالاتيا سبور في الدوري التركي.

وفاز باشاك شهير بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري التركي.

وصنع تريزيجيه الهدف لـ زميله دانييل اليكسيتش في الدقيقة 26 من المباراة.

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وألغى الحكم هدفا لـ باشاك شهير مع الدقيقة العاشرة بسبب التسلل على ستيفانو أوكاكا.

ويلعب تريزيجيه معارا مع باشاك شهير من أستون فيلا حتى نهاية الموسم.

ولعب تريزيجيه 5 مباريات بقميص باشاك شهير هذا الموسم سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا.

تريزيجيه باشاك شهير الدوري التركي
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