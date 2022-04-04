مباشر في إنجلترا - كريستال بالاس (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

أرسنال × واتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية المباراة

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بداية المباراة بعد قليل

كريستال بالاس أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
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