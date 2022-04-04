استراحة في إنجلترا - كريستال بالاس (2)-(0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق38. تسديدة أرضية قوية من ماتيتا ولكن رامسديل يتصدى ويمنع الهدف الثالث
ق23. جوووول ثاني لكريستال بالاس عن طريق جوردان أيو بعد انفراد بالمرمى
ق16. جووووول أول لكريستال بالاس عن طريق ماتيتا برأسية
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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