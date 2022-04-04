كلوب يكشف جديد موقف عقد محمد صلاح مع ليفربول

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 15:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح يجري عمليات الإحماء قبل مباراة ليفربول أمام واتفورد

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أحدث مستجدات موقف تجديد عقد نجمه محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن محمد صلاح أصبح قريبا الآن من تجديد تعاقده مع ليفربول.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد، الطرفان يتحدثان مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه".

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وأضاف "ليس هناك جديد لأقوله، هذا كل شيء".

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

وأكمل "إنها فترة صعبة بدنيا بالنسبة لصلاح وساديو ماني، بعد العودة من فترة التوقف الدولي".

وشدد "نرى مو كل يوم في التدريبات، لا يوجد ما يدعو للقلق".

وأتم "صلاح وماني لن يأتيا إلي ليطلبا راحة من لعب المباريات، لذلك علي أن أمنحهما فترة راحة من حين إلى آخر".

ورفض محمد صلاح تجديد تعاقده في وقت سابق مع ليفربول بحسب شبكة سكاي سبورتس حيث قدم النادي عرضا لم يكن مرضيا للاعب ولا لوكيله وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات.

ففي وقت سابق، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

Barça Universal on Twitter:

وذكر الصحفي ذاته وقتها أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ولا يرغب ليفربول في كسر سقف الرواتب الموضوع حاليا في الفريق.

وأوضحت ميرور، أن صلاح قد تنازل عن متطلابته فيما يخص الأجوار للحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وبالتالي، سيوقع صلاح على عقدا يبقيه في ليفربول لمدة ثلاث أو أربع سنوات جديدة ليستمر مع الريدز حتى 2025 على أقل تقدير.

Mohamed Salah (@MoSalah) / Twitter

وشارك صلاح في 37 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب
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