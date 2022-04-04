استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد صلاح نجم الزمالك السابق.. شحاتة على قمة الترتيب

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 14:26

كتب : نادر عيد

محمد صلاح - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم سعيد.. صالح سليم في المركز الثاني استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات ياسر ريان.. ميدو الثالث الحضري يكشف أفضل مباراة في مسيرته.. ويصرح: لا أمانع العمل في الأهلي مجانا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا

وشارك محمد صلاح نجم مصر والزمالك السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1- حسن شحاتة

2- محمود الخطيب

3- محمد صلاح

4- عصام الحضري

5- ميدو

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر الأفضل في تاريخ مصر
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم سعيد.. صالح سليم في المركز الثاني استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات ياسر ريان.. ميدو الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام عبد الرسول.. صلاح ليس في الـ 5 الأوائل استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف إكرامي.. بيبو والثعلب استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات المعتصم سالم.. الحضري والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هادي خشبة.. أبو تريكة والمعلم
أخر الأخبار
تنس - تعادل إنجازها الأفضل.. ميار شريف تتقدم 12 مركزا في التصنيف العالمي 5 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب بلجيكا يحذر هازارد ولوكاكو قبل كأس العالم 24 دقيقة | أوروبا
ليفربول بلا إصابات قبل مواجهات بنفيكا ومانشستر سيتي 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: الاستقرار على ملعب نهائي الأبطال والكونفدرالية قبل دور الثمانية 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد صلاح نجم الزمالك السابق.. شحاتة على قمة الترتيب 33 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
مؤتمر جوارديولا: لن ألعب بالطريقة نفسها ضد أتليتكو وليفربول.. وانتظر الإلهام 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماذا يدور في كواليس يونايتد.. انقسام بين بوكيتينو وتين هاج واتصالات لـ رانجنيك مع المرشحين 55 دقيقة | تقرير في الجول
سعيد العويران يتحدث لـ في الجول عن مجموعة السعودية وهدفه التاريخي في بلجيكا.. ورسالة لـ صلاح ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع