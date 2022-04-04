أليو سيسيه: كنت أشعر بالفضول لمعرفة سبب كل تدريب أنفذه إلى أن أصبحت مديرا فنيا

كشف أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن رغبته في أن يصبح مدربا منذ أن كان لاعبا.

وتحدث سيسيه على هامش حضوره برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير المدربين بالتعاون مع الاتحاد السنغالي عن أسباب انتقاله للعمل التدريبي عقب نهاية مسيرته الكروية.

وقال سيسيه: "دائما كنت أشعر بالحماس تجاه وظيفة المدرب وحتى عندما كنت لاعبا كنت أشعر بالفضول لمعرفة الغرض من التدريبات التي ننفذها".

وأضاف "ومن هذا المنطلق لم أتدرب كلاعب دون معرفة سبب كل تدريب وكنت أتحدث كثيرا مع المدربين لأنني عندما طلب مني المدرب الركض كنت بحاجة إلى معرفة سبب اضطراري إلى الجري كثيرا لألعب كرة القدم".

وأكمل "كان لدي هذا الفضول طوال مسيرتي الكروية وأعتقد أنه من الجيد مشاهدة ولكن الأهم هو أن يكون لديك هويتك وأساليبك الخاصة. في النهاية الهدف هو أن أكون قادرًا على مزج كل شيء مررت به كلاعب من حيث التقنية والتكتيكات في وظيفتي التدريبية".

وواصل "أنا مدرب محلي اليوم حيث ولدت وترعرعت هنا في السنغال. على الرغم من أنني عشت في أوروبا لسنوات إلا أنني ما زلت إفريقيًا وسنغاليًا. وتلعب كرة القدم دورًا مهمًا للغاية في بلدنا اليوم".

وأتم تصريحاته "أعتقد أنه من أجل إدارة فريق وطني عليك أن تعرف حقيقة البلد وأن تكون على درجة عالية من الكفاءة بالمعنى الفني والتكتيكي، ولكن في الواقع من المهم أيضًا معرفة ماضي البلد. بالنسبة لي، إذا كنت لا تعرف الماضي فمن الصعب التحدث عن المستقبل".

وقاد أليو سيسيه منتخب السنغال للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.