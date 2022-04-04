سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على أن أهم ما يشغله في مباراة ربع النهائي هو الحكم الذي سيدير المباراة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الهلال بهدف حسين الشحات في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة ETC: "هناك دوافع مختلفة دائما في الأهلي، لدينا 8-9 لاعبين بين المنتخب الأول والمنتخبات الإفريقية".

وأضاف "هناك من لديه نشوة الصعود لكأس العالم وهناك من لديه حزن بسبب عدم الصعود مع تلاحم المباريات والوقت الضيق".

وواصل "من المهم أن تلعب على هذه التفاصيل الصغيرة ومنها مهارة أحمد عبد القادر التي ساهمت في الفوز اليوم".

واستكمل "لا يمكنني أن أصدق أننا في عام 2022 وما زال التحكيم الإفريقي بهذا الشكل، لدينا ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لـ أحمد عبد القادر".

وأردف "المنافس القادم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ أهم شيء بالنسبة لي هو الحكم الذي سيدير المباراة، استمرار غياب تقنية الفيديو في ربع النهائي "حاجة تشل"".

وأتم عن المصابين "محمد هاني من الصعب تواجده أمام الاتحاد ولكنه سيتواجد أمام المصري، صلاح محسين سيعود للتدريبات الجماعية خلال 4-5 أيام، محمد عبد المنعم كان من الممكن أن يتواجد في مباراة اليوم ولكننا لم نفضل المخاطرة به".

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل)