دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 00:54

كتب : FilGoal

محسن متولي الرجاء

تغلب الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأت المباراة بركلة جزاء لصالح الرجاء في الدقيقة التاسعة، ولكن أهدرها حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 74 بتوقيع مروان هدهودي.

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الهدف حسم صدارة المجموعة لصالح الرجاء بـ15 نقطة، بينما تجمد رصيد وفاق سطيف في المركز الثاني عند 9 نقاط.

وكان الوفاق بحاجة للفوز على الرجاء بنتيجة 2-1 أو أكثر للحصول على الصدارة.

بذلك ينضم الرجاء إلى الخيارات المحتملة لمواجهة الأهلي في دور الثمانية، مع الترجي التونسي والوداد المغربي.

وتأهل الأهلي في وصافة المجموعة بفوزه على الهلال السوداني رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

دوري أبطال إفريقيا وفاق سطيف الرجاء البيضاوي
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