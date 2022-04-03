مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الهلال.. تهديد أول من أفشة

الأحد، 03 أبريل 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 10: انطلاقة من محمد شريف من الناحية اليمنى وتمريرة إلى أفشة الذي يسدد كرة تمر جوار القائم

ق 3: بداية حماسية من الهلال

انطلاق المباراة

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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