مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الهلال.. تهديد أول من أفشة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 10: انطلاقة من محمد شريف من الناحية اليمنى وتمريرة إلى أفشة الذي يسدد كرة تمر جوار القائم

ق 3: بداية حماسية من الهلال

انطلاق المباراة