مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الهلال.. تاو يهدر أخطر فرصة

الأحد، 03 أبريل 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

علي معلول الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 58: أخطر فرصة مهدرة من تاو بعد تمريرة من السولية

ق 40: عبد القادر يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 38: نزول ديفيد أورومي بدلا من ياسر مزمل المصاب

ق 34: إنذار لـ محمد عبد الرحمن مهاجم الهلال

ق 18: عرضية من أفشة ورأسية من عبد القادر يمسك بها الحارس

ق 17: انطلاق من عبد القادر وتمريرة إلى محمد شريف الذي لم يستطع السيطرة على الكرة والحارس يمسك بها

ق 10: انطلاقة من محمد شريف من الناحية اليمنى وتمريرة إلى أفشة الذي يسدد كرة تمر جوار القائم

ق 3: بداية حماسية من الهلال

انطلاق المباراة

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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