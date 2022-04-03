استراحة أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الهلال.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ق 40: عبد القادر يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 38: نزول ديفيد أورومي بدلا من ياسر مزمل المصاب

ق 34: إنذار لـ محمد عبد الرحمن مهاجم الهلال

ق 18: عرضية من أفشة ورأسية من عبد القادر يمسك بها الحارس

ق 17: انطلاق من عبد القادر وتمريرة إلى محمد شريف الذي لم يستطع السيطرة على الكرة والحارس يمسك بها

ق 10: انطلاقة من محمد شريف من الناحية اليمنى وتمريرة إلى أفشة الذي يسدد كرة تمر جوار القائم

ق 3: بداية حماسية من الهلال

انطلاق المباراة