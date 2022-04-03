مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) إنتر ميلان.. تبديل اضطراري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

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ق.34 تبديل اضطراري ليوفنتوس بدخول دينيس زكريا بدلا من لوكاتيلي للإصابة

ق15. رأسية من موراتا تمر بجوار المرمى

ق13. تسديدة قوية من كوادرادو وهندانوفيتش يتألق

ق10. تسديدة قوية من ديبالا تمر من فوق المرمى

ق8. خطأ من هندانوفيتش في ابعاد الكرة والكرة ترتد من العارضة

ق.7 رأسية من سكرينيار وتصدي من تشيزني

ق3. إصابة قوية للوكاتيلي في الوجه مبكرا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل