تنس - اللقب الأول للفرعونة المصرية.. ميار شريف تتوج ببطولة ماربيلا في إسبانيا

توجت ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس في إسبانيا، بعد الفوز على اللاعبة الألمانية تمارا كورباتش.

وفازت ميار شريف بمجموعتين بنتائج (7-6) و(6-4).

واستمرت المباراة لمدة ساعتين و8 دقائق بين ميار شريف واللاعبة الألمانية.

واستطاعت ميار شريف الفوز بالنسخة الأولى من البطولة التي تقام في إسبانيا.

وتحتل ميار شريف حاليا المركز 73 في ترتيب تصنيف لاعبات التنس العالمي.

ويعد هذا اللقب هو الأول لـ ميار شريف خلال مسيرتها مع التنس كلاعبة محترفة.

وكانت ميار شريف قد أنهت العام الماضي في الترتيب 61 عالميا.