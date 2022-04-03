اسكواش - تتويج هانيا الحمامي وبول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة

الأحد، 03 أبريل 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

فازت هانيا الحمامي لاعبة وادي دخلة ببطولة بريطانيا المفتوحة لـ الاسكواش بعد الفوز على زميلتها في النادي والمصنفة الأولى نوران جوهر.

وتفوقت هانيا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لـ نوران.

وفازت هانيا بأول شوطين بنتيجة 11-9 و11-7 قبل أن تقلص نوران النتيجة بالفوز بالشوط الثالث 11-8، قبل أن تحسم هانيا البطولة لصالحها بالفوز بالشوط الرابع 11-4.

أخبار متعلقة
السلسلة مستمرة.. روما يهزم سامبدوريا ويفقد ركيزة أساسية للإيقاف مران الزمالك - فيريرا يجتمع باللاعبين ويصحح أخطاء فنية تشكيل إشبيلية - لاميلا ومارسيال يواجهان برشلونة تشكيل برشلونة - ديمبيلي وتوريس وأوباميانج يواجهون إشبيلية

وفي الرجال، خسر علي فرج لاعب وادي دجلة نهائي البطولة أمام بول كول المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط 12-10، 11-6، 11-4.

اسكواش بريطانيا المفتوحة
نرشح لكم
يد – الأهلي يسحق ريد ستار الإيفواري وينتظر الزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا يد - مروة عيد: ليس لدي مشكلة في عدم انضمامي للمنتخب ولكن كيف يقال إني دون المستوى! مواعيد مباريات الخميس 6 أكتوبر 2022 – يد الأهلي والزمالك.. وصدامات أوروبية بالجملة كرة يد - جدول ربع نهائي بطولة إفريقيا.. وموعد مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست للفوز الأول في دوري أبطال أوروبا كرة يد - الزمالك يخسر أمام الإفريقي ويصطدم بطريق الأهلي كرة يد - سيسا يخضع لأشعة عاجلة بعد إصابته في مواجهة الأهلي ضد الترجي كرة سلة - الاتحاد السكندري يفتتح مشواره بفوز مريح على أهلي حلب في البطولة العربية
أخر الأخبار
على غرار ساكا.. نجمة أرسنال تفوز بجائزة لاعبة العام في إنجلترا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي – كولر يشرح نقاط قوة وضعف الاتحاد المنستيري.. وتدريبات شاقة لحراس المرمى 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
يد – الأهلي يسحق ريد ستار الإيفواري وينتظر الزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا 46 دقيقة | كرة يد
شكوك حول لحاق كايل ووكر بـ كأس العالم مع إنجلترا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: تشافي يستعين بـ دي يونج في دفاع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
لإنقاذه من الكارثة.. سامبدوريا يتعاقد مع ستانكوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
بيلينجهام: المستقبل مع ريال مدريد؟ لا أفكر في الأمر ساعة | الكرة الأوروبية
سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء