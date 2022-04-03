مران الزمالك - فيريرا يجتمع باللاعبين ويصحح أخطاء فنية

الأحد، 03 أبريل 2022 - 19:45

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا - محمد أبو جبل - مؤتمر الزمالك قبل لقاء الوداد

عقد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد في مقر النادي.

وفي حضور أمير مرتضى المشرف العام على الفريق طلب فيريرا من اللاعبين غلق ملف دوري أبطال إفريقيا والتركيز على الفوز بمباريات الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية وتأهيلية بينما من لم يشاركوا ضد ساجرادا يوم الجمعة خاضوا تدريبات بدنية قوية.

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وأوقف فيريرا المران أكثر من مرة لتعديل الوضعيات الفنية للاعبين ولتصحيح أخطاء.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز يوم الأربعاء في لقاء مرتقب لحساب الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب البطولة مبتعدا بنقطة عن بيراميدز الوصيف.

بينما يتصدر الأهلي الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز وله لقاء مؤجل.

الزمالك فيريرا
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