كيروش إجازة لحين الفصل في شكوى مصر ضد السنغال

الأحد، 03 أبريل 2022 - 18:19

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم ما أسفر عنه اجتماع مجلس الإدارة مع كارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

وقدم البرتغالي تقريره الخاص بمباراة الإياب ضد السنغال إلى الاتحاد اليوم الأحد.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد خلال الجلسة على منح كيروش إجازة حتى يفصل الاتحادان الدولي والإفريقي لكرة القدم "فيفا" و"كاف" في شكوى مصر ضد السنغال.

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وشهدت مباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء في داكار أحداثا مؤسفة أبرزها هجوم جمهور محلي على لاعبي الفراعنة أثناء المواجهة وخلال توجههم للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وقدم الاتحاد المصري شكوى طالب فيها بإعادة المباراة.

وخسرت مصر بهدف في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحرمها ركلات الترجيح من التأهل لكأس العالم 2022.

وانتهى عقد كيروش مع مصر بمجرد فشل الفراعنة في التأهل للمونديال.

ويدرس الاتحاد الآن إمكانية استمرار كيروش.

وجرت قرعة كأس العالم يوم الجمعة ووقعت السنغال في المجموعة الأولى مع قطر وهولندا والإكوادور.

كيروش منتخب مصر
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