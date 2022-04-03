عامر حسين: لا نستطيع "تعشيم" الجمهور بإعادة مباراة السنغال.. والاجتماع المقبل يحدد مصير كأس مصر

الأحد، 03 أبريل 2022 - 02:02

كتب : FilGoal

عامر حسين

طالب عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم "تعشيم" الجماهير بإعادة مباراة مصر والسنغال، وتحدث عن موقف النسخة الماضية من كأس مصر.

وقال عامر حسين بشأن مباراة مصر والسنغال: "قدمنا كل المذاكرات والتقارير والصور التي تخص مباراة مصر والسنغال إلى فيفا، ولا توجد أي مؤشرات لإعادة المباراة ولا نستطيع "تعشيم" الجمهور بالأمر".

وعن مستقبل كارلوس كيروش أوضح قائلا: "الاجتماع مع كيروش سيكون الأسبوع الحالي لمعرفة تقريره الفني عن الفترة الماضية وسنتفق بعد ذلك من أجل تحديد مصيره".

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وأضاف عبر قناة الحدث "صعوبة الكرة في أن كلها وجهات النظر مختلفة، بالنسبة لكيروش البعض سيقول إنه قدم 3-4 لاعبين للمنتخب والبعض الآخر سيتحدث عن اختياراته في التشكيل وإنه عنيد".

يذكر أن عقد كيروش يضم بندا ينهيه بشكل تلقائي في حال عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وتحدث عن موقف نيلو فينجادا "عقده ينتهي في الأول من مايو المقبل وسنتنظر تقريره الفني أيضا كمدير فني للاتحاد، ونحن ساندناه طيلة مهمته منذ تولي المهمة خلال الـ 3 أشهر الأخيرة".

ويتولى فينجادا منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري في أبريل من العام الماضي.

وأتم "في الاجتماع المقبل سيتم اتخاذ القرار النهائي لأن الشركة الراعية مصممة على استكمال النسخة الماضية من كأس مصر".

وكانت قد تأهلت أندية بتروجت والزمالك وأسوان إلى نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

إذ يواجه الزمالك فريق أسوان، بينما ينتظر بتروجت الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز في ربع النهائي.

اتحاد الكرة عامر حسين كأس مصر السنغال فينجادا كارلوس كيروش
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