مباشر في إسبانيا - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. كورتوا يتعملق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

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ق22. ركلة حرة رائعة من ياجو أسباس وكورتوا يتألق في التصدي

ق18. جووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة من ركلة جزاء

ق17. ركلة جزاء لريال مدريد بعد عركلة ميليتاو داخل منطقة الجزاء

ق13. تسديدة فقوية من دينيس سواريز ولكن كورتوا يتألق

ق9. رأسية من كريم بنزيمة تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل