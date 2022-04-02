استراحة في إسبانيا - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 02 أبريل 2022 - 18:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.
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نهاية الشوط الأول
تقنية الـ "VAR" تلغي الهدف لوجود أسباب في حالة تسلل
ق39. جووووول التعادل لسيلتا فيجو برأسية من تياجو جالاردو
ق22. ركلة حرة رائعة من ياجو أسباس وكورتوا يتألق في التصدي
ق18. جووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة من ركلة جزاء
ق17. ركلة جزاء لريال مدريد بعد عركلة ميليتاو داخل منطقة الجزاء
ق13. تسديدة فقوية من دينيس سواريز ولكن كورتوا يتألق
ق9. رأسية من كريم بنزيمة تمر بجوار المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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