مباشر في إنجلترا - بيرنلي (0)(2) سيتي.. تشيلسي (1)(4) بيرنتفورد.. جووول رابع

السبت، 02 أبريل 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

احتفال مانشستر سيتي بهدف محرز في الديربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي بيرنلي ضد مانشستر سيتي وتشيلسي ضد برينتفورد في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي دقيقة بدقيقة من هنا

لمتابعة مباراة تشيلسي وبرينتفورد دقيقة بدقيقة من هنا

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بيرنلي X مانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25. جوووول ثاني لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان بعد مرور الكرة من الحارس بوب بشكل غريب

ق4. جووووول أول لمانشستر سيتي بتسديدة من دي بروين من داخل منطقة الجزاء

ق3. رأسية من براونهيل تمر بجوار مرمى إيدرسون

بداية المباراة

تشيلسي X برينتفورد

ق87. جووووول رابع لبرينتفورد بعد خطأ من روديجير وتياجو سيلفا ليسدد يواني ويسا في المرمى.

ق65. هدف ملغي لتشيلسي عن طريق هافيرتز لوجود لمسة يد

ق60. جوووول ثالث لبرينتفورد عن طريق فيتالي جانيلت بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق إدوارد ميندي

ق53. جووووول ثاني لبرينتفورد عن طريق كريستيان إريكسين بعد هجمة مرتدة رائعة

ق49. جوووووول التعادل لبرينتفورد عن طريق فيتالي جانيلت

ق48. جووووول أول لتشيلسي عن طريق أنطونيو روديجير

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. تسديدة رائعة من زياش ولكن دافيد رايا يتألق في التصدي

ق37. تسديدة من روديجير بجانب مرمى برينتفورد

بداية المباراة

بداية المباراتين بعد قليل

بيرنلي،مانشستر سيتي تشيلسي ،برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز.
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