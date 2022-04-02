مباشر في إنجلترا - بيرنلي (0)(1) سيتي.. تشيلسي (0)(0) بيرنتفورد.. جووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي بيرنلي ضد مانشستر سيتي وتشيلسي ضد برينتفورد في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي دقيقة بدقيقة من هنا

لمتابعة مباراة تشيلسي وبرينتفورد دقيقة بدقيقة من هنا

بيرنلي X مانشستر سيتي

ق4. جووووول أول لمانشستر سيتي بتسديدة من دي بروين من داخل منطقة الجزاء

ق3. رأسية من براونهيل تمر بجوار مرمى إيدرسون

بداية المباراة

تشيلسي X برينتفورد

بداية المباراة

بداية المباراتين بعد قليل